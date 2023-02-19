اليوم السابع
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العثور على جثة شاب بجانب طريق المراشدة فى قنا

الأحد، 19 فبراير 2023 09:18 ص
العثور على جثة شاب بجانب طريق المراشدة فى قنا مديرية أمن قنا
قنا صابر سعيد

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، على جثة شاب ملقاة بالطريق الصحراوى، بالقرب من قرية المراشدة شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة الوقف يفيد العثور على جثة شاب ملقاة على جانب الطريق بالقرب من قرية المراشدة بقنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تم تكليف وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة.
 
وكان قد لقى شاب مصرعه أيضا، فى ظروف غامضة بمركز الوقف شمال قنا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الوقف المركزى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، من غرفة العمليات إخطارا يفيد بمصرع شخص داخل منزله بمركز الوقف، فى ظروف غامضة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة، وبعد انتقال الأجهزة الأمنية ومرفق الإسعاف لموقع الحادث تبين مصرع وليد.أ، 27 عاما.
 
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

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