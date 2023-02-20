العثور على جثة شاب داخل منزله بقرية الرفشة فى أبو تشت بقنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، من العثور على جثة شاب داخل منزله بقرية الرفشة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة شاب داخل منزله بقرية الرفشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتبين أن الجثة لشاب يدعى مصطفي.ع، في الثلاثينيات من عمره، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف الجهات المختصة.

وكان قد أصيب شخص، بعد قفزه من قطار، لم يتوقف في محطة نجع حمادي، في محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

تلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق الإسعاف بقنا، يفيد إصابة شخص قفزه من قطار لم يتوقف في محطة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتبين أن الحادثة أسفرت عن إصابة معتز عبدالرحيم، 40 عامًا، مقيم فرشوط، بعد قفزه من قطار بمحطة نجع حمادي، والذي غير مقرر له التوقف في تلك المحطة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لتباشر التحقيقات.