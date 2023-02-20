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محافظ بورسعيد يشهد فعاليات المسابقة الدولية للقرآن والابتهال بالمسجد العباسى

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:36 ص
محافظ بورسعيد يشهد فعاليات المسابقة الدولية للقرآن والابتهال بالمسجد العباسى المحافظ مع احد الشيوخ
بورسعيد - محمد عزام

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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى فى دورتها السادسة لعام 2023، والتى انطلقت فى 17 فبراير الجارى، وتحمل اسم الشيخ المبتهل " نصر الدين طوبار"، وذلك بالمسجد العباسى، بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، وعادل المصيلحى منسق عام المسابقة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بكافة الترتيبات والتنسيقات الخاصة بإقامة المسابقة على أرض بورسعيد، والتى تضم 65 متسابق من مختلف الدول حول العالم، من بينها: الامارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، أثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند.

وأكد المحافظ، على أهمية تنفيذ مسابقة دينية دولية على أرض بورسعيد كونها تعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام دول العالم، مشيراً إلى أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية.

وأشار إلى أهمية الانتشار الإعلامى لهذه المسابقة وتداول فعالياتها فى جميع وسائل الإعلام، مشيداً بجهود القائمين على المسابقة والتى نجحت محافظة بورسعيد فى إقامتها على مدار الخمس سنوات السابقة وحققت إشادة واسعة على المستوى المحلى والدولى.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والشيخ أسامة الأزهرى، أحد علماء الأزهر، افتتحوا مساء الجمعة، مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى، وذلك بالمسرح الكبير فى المركز الثقافى "أوبرا بورسعيد".

 

المحافظ مع احد الشيوخ
المحافظ مع احد الشيوخ

 

المحافظ مع الشيخ الطاروطي
المحافظ مع الشيخ الطاروطي

 

المحافظ مع بعض المتسابقين
المحافظ مع بعض المتسابقين

 


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مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى

القرآن الكريم

الإبتهال الدينى



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