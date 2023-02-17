اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 فبراير 2023 02:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تكريم القارئ ماهر فرماوى لفوزه فى مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن

الجمعة، 17 فبراير 2023 01:30 م
تكريم القارئ ماهر فرماوى لفوزه فى مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن تكريم القارئ ماهر فرماوى
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال احتفالية ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، القارئ ماهر محمد عبد النبي فرماوي لحصوله على المركز الأول فى حفظ القرآن الكريم مع الصوت الحسن في مسابقة وزارة الأوقاف العالمية التاسعة والعشرين لحفظ القران الكريم وفهم مقاصده.

وعبر اللواء أحمد راشد، عن خالص سعادتة وامتنانة لفوز ابن من أبناء محافظة الجيزة في تلك المسابقة العالمية متمنيا دوام التوفيق والنجاح لأبناء المحافظة فى كافه المحافل الدولية.

وأعرب القارئ ماهر فرماوى، عن تقديره للمحافظ  وحرصه على تهنئته وتكريمه بعد الفوز فى المسابقة، مشيرا أنه يشعر بفضل كبير من المولى عزوجل، موضحا أن الهدف الأسمى والجائزة الكبرى هو توفيق الله ونعمته بأن يسر له حفظ القرآن الكريم.


حفظ القرآن

مسابقة وزارة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم

وزارة الاوقاف

محافظ الجيزة

ليلة الإسراء والمعراج

القارئ ماهر محمد عبد النبي فرماوي



الموضوعات المتعلقة

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى محافظة الجيزة

الجمعة، 17 فبراير 2023 05:00 ص

أوقاف الإسكندرية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج فى أبو العباس

الخميس، 16 فبراير 2023 10:15 م

نائب محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج.. صور

الخميس، 16 فبراير 2023 10:53 م

أوقاف أسوان تحتفل بليلة الإسراء والمعراج بحضور سكرتير عام المحافظة.. صور

الجمعة، 17 فبراير 2023 04:59 ص

أوقاف الأقصر تجرى عمليات تعقيم وتجميل للمساجد استعدادا لشهر رمضان.. صور

الجمعة، 17 فبراير 2023 09:54 ص

أوقاف الأقصر تنهى استعداداتها لفرش 4 مساجد بالسجاد الجديد

الجمعة، 17 فبراير 2023 10:08 ص

أوقاف الوادى الجديد تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

الجمعة، 17 فبراير 2023 11:56 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة