حبس شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة عابدين 4 أيام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عابدين، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع ب النقد الأجنبي ، حيث أسفرت تلك الجهود عن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

ونجحت الجهود في ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية")، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.