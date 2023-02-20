تضامن الغربية: إطلاق حملة لتوزيع أكبر عدد من كراتين المواد الغذائية

الغربية محمد طارق

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية حملة إنسانية جديدة بعنوان "ثوابك ثوابين.. وفرحتهم فرحتين" بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بالغربية، تستهدف توزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية التى تعمل على توفيرها من الآن لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل على أن ينتهى التوزيع تمامًا فى الثلث الأوسط من رمضان وذلك على الأيتام والأسر غير القادرة.

وقال أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ان حملة (ثوابك ثوابين.. وفرحتهم فرحتين) تشهد اطلاق فعاليات تعبئة كرتونة رمضان بهدف توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى على الأسر غير القادرة والاكثر احتياجًا فى القرى والنجوع استعدادًا لشهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأكد عبدالمتجلى على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن حملة "ثوابك ثوابين" جاءت فى إطار حملات الأورمان والتى تهدف إلى فتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، حيث لحث المتبرعين والمشاركين وللتأكيد على ثواب إفطار أسرة وثواب إفطار أطفال ايتام فى نفس الأسرة مما يشجعهم على المشاركة لتوزيع الآلاف من كراتين رمضان.

وأشار إلى أن الجمعية قامت فى البداية بإختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات، ثم مرحلة عملية تعبئة وتغليف الأغذية في الكراتين المخصصة لها على أن تستمر الجمعية فى تعبئة الكرايتن، خلال الأيام المقبلة، للوصول الى كل عزب ونجوع وقرى جميع مراكز الغربية.