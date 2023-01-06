ضبط نصف طن لحوم فاسدة بأسواق دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

تمكنت مديرية الطب البيطرى بدمياط من ضبط كميات من اللحوم الفاسدة داخل أسواق المحافظة، وذلك عقب قيام المديرية بتنفيذ عدة حملات انضمامية بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التموين.

ونجحت إدارة التفتيش على اللحوم بالأسواق من ضبط كميات من اللحوم الفاسدة بلغت 462 كجم، والتي تنوعت ما بين لحوم مستوردة، ولحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر، وأخرى مجهولة المصدر، إضافة إلى ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية. وحررت تلك الحملات المحاضر اللازمة للمخالفين، فضلا عن تخريز المضبوطات تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب شكرى، مدير عام الطب البيطري بدمياط، أن المديرية تستهدف تنفيذ خطة المحافظة الموضوعة لضبط الأسواق وملاحقة المتلاعبين بالسلع، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحملات التى يتم التحضير لها لتنفيذ هذا الامر، مؤكدا استمرار تلك الحملات بشكل مكثف لملاحقة المخالفين.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بدمياط أن المديرية تسعى إلى تقديم غذاء أمن للمواطنين، لافتا إلى أن هذه الحملات تأتى لضمان هذا الأمر، مشددا على أنه سيتم التعامل مع المخالفين بمنتهى الحسم في الإطار الذي ينظمه القانون.

وأكد الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط، أن هناك تعاونا بين المديرية خاصة إدارة المجازر وبين كافة المتعاملين معها من أجل فحص الذبائح للتأكد من سلامتها، مطالبا المواطنين بسرعة الابلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها للتعامل الفورى معها، موضحا أنه تم الإعلان عن أرقام تلقى الشكاوى للمتابعة الفورية لشكاوى المواطنين.

وكانت مديرية الطب البيطري قد أعلنت عن انطلاق الحملات اللازمة لتحصين الناشئة ضد أمراض الحمي القلاعية وحمي الوادى المتصدع، وذلك في إطار خطة المديرية لتطوير الإنتاج للثروة الحيوانية إضافة إلي المساهمة في تقديم الغذاء الأمن.