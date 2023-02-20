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الأرصاد الجوية: مصر لن تتأثر بعاصفة أوتو.. ونشهد تحسنا طفيفا فى درجات الحرارة

الإثنين، 20 فبراير 2023 08:05 م
الأرصاد الجوية: مصر لن تتأثر بعاصفة أوتو.. ونشهد تحسنا طفيفا فى درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية
كتب محمد شرقاوى

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قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر لن تتأثر بعاصفة أوتو التي تضرب مناطق شمال شرق أوروبا، مضيفة أن مصر تشهد تحسنا طفيفًا في درجات الحرارة نهارا.
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن ":"  العاصفة أوتو ضربت أجزاء من بريطانيا في شمال غرب أوروبا، وبها سرعات رياح وصلت لـ 120 كيلو متر، وتساقط أمطار غزيرة وثلوج في شمال غرب أوروبا.. نسجل درجات حرارة في فترة الليل تصل لـ 12 درجة مئوية، لكن نشاط الرياح يزيد إحساسنا بالبرودة في فترات الليل، وتحسن الطقس مستمر حتى نهاية الأسبوع".
 
وتابعت: "نشهد حاليا تحسن طفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وزيادة فترات سطوع الشمس، لكن نشعر بانخفاض في درجات لحرارة بشكل ملحوظ في فترات الليل ".
 
وأوضح أن الدرجات ستبقى حول المعدلات حتى نهاية الأسبوع، مضيفة أن الشبورة المائية المتكونة في الصباح الباكر والليل المتأخر، على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، الظاهرة الجوية المؤثرة في الفترة المقبلة.
 

الارصاد الجوية

منخفض جوى

الارصاد

الطقس

سيد على



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