أخبار مصر.. طقس معتدل نهارا غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
مصر ترسل قافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات لدولتى سوريا وتركيا بحرا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أوزباكستان بمطار القاهرة الدولى
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الأوزباكستاني شوكت ميرضيائيف، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات إنشاء منطقة حرة لوجيستية لتخزين القمح والزيوت
متحدث الرئاسة يبرز تنفيذ توجيهات الرئيس بوصول مساعدات إغاثية للشعب السورى
التعليم تقرر تخفيف مناهج الترم الثانى.. ننشر محذوفات مادة الرياضيات
مدبولى يشدد على تكثيف العمل بتطوير حدائق الفسطاط: سيحدث نقلة حضارية بالمنطقة
"فيتش": مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للأدوية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
شبورة على الطرق وطقس معتدل نهارا غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية وزيادة فترات سطوع الشمس والحرارة تتخطى 20 درجة
أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة على كافة الأنحاء بدأ التحسن النسبى فى الأحوال الجوية، حيث تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس، كما تتجاوز درجة الحرارة حاجز 20 درجة نهارا.
51 مرشحا نهائيا على مقعد النقيب والتجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين
التموين: توريد محصول القصب يصل لـ3.2 مليون طن وإنتاج 310 آلاف طن سكر
أكدت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين، أن نسب توريد محصول القصب من المزارعين بلغت 3 ملايين و200 ألف طن قصب، وذلك من بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضى وحتى أمس تم انتاج نحو 310 آلاف طن سكر من الكميات التى تم توريدها من المزارعين وجارى تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى ستقوم بدورها بطرحها فى مخازن شركتى الجملة المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية.
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