7 أطعمة خارقة تخفف من القلق.. من سمك السلمون للتوت والزبادى

كتبت أمل علام

قد لا يزال الكثير منا يكافحون من أجل التخلص من القلق بعد الاستغناء عن الكافيين، فيما يلي 7 أطعمة يقترح الخبراء أنها قد تساعد في مقاومة الشعور بالقلق، فاذا حاولت التخلص من الكافيين وممارسة الرياضة والنوم 8 ساعات كل ليلة وما زلت تعانى من القلق، فقد ترغب في إجراء بعض التعديلات على نظامك الغذائي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، تظهر الأبحاث أن القناة الهضمية والقلق مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بنقص بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية التي ترتبط ببعض الدراسات بمشاعر القلق، يرتبط القلق أيضًا بالالتهابات في الجسم، حيث أن بعض الأطعمة قادرة على مواجهة هذا الأمر وتقليل الضرر الذي يلحق بخلايا الجسم.

وأوضحت الصحيفة، إن القلق هو شعور بالخوف والفزع وعدم الارتياح، وغالبًا ما ينجم عن المواقف العصيبة مثل التواجد في حشد كبير أو الشعور بضغط من العمل أو الحياة الأسرية، يقدر أن 40 % من الأمريكيين يعانون منه.

فيما يلي 7 أطعمة خارقة تم عرضها لمكافحة القلق:

البيض

لقد مروا بأوقات عصيبة في السنوات الأخيرة، مع سلسلة من الدراسات المتناقضة التي تربطهم بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لكن البيض هو أحد الأطعمة القليلة المليئة بفيتامين د ، والذي يستخدمه الجسم لإنتاج وإفراز هرمون السيروتونين - هرمون الشعور بالسعادة.

أظهرت الدراسات العلمية السابقة أن تناول المزيد من فيتامين (د) يمكن أن يساعد في رفع مستويات السيروتونين، ونتيجة لذلك، يعزز الحالة المزاجية للشخص، اقترحت الأوراق أيضًا وجود صلة بين نقص هذا الفيتامين والقلق..

ومع ذلك ، فإن حقيقة أن البيض مصدر جيد لفيتامين (د) قد دفع العديد من الخبراء إلى اقتراح أن تناول البيض يمكن أن يساعد في مكافحة القلق، ربطت الدراسات السابقة أيضًا فيتامين (د) بفوائد أخرى بما في ذلك فقدان الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة المناعة.

يحتاج البالغون إلى حوالي 400 إلى 800 وحدة دولية (IU) من فيتامين (د) يوميًا، مع بيضة واحدة كبيرة تحتوي على حوالي 44 وحدة دولية من فيتامين (د) ، أو 10% من الاحتياجات اليومية.

تشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل 2 من الأمريكان يعاني من نقص فيتامين (د)، تشمل الأعراض التعب وقلة النوم والشعور بالاكتئاب أو الحزن.

التوت

من الأطعمة الخارقة المعروفة، يقترح العلماء أن فوائد التوت الأزرق قد تمتد حتى إلى تقليل القلق، من المعروف بالفعل أن العنب البري يساعد في عكس التدهور المعرفي ودرء الخرف وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن حقيقة أنها مصادر جيدة لفيتامين سي دفعت الخبراء إلى اقتراح أنه يمكن أن يساعد أيضًا في محاربة القلق.

يمكن أن يساعد هذا الفيتامين في تقليل كمية الكورتيزول - هرمون التوتر - الذي يتم إطلاقه استجابة لحدث مرهق ، مما يساعد على تقليل مشاعر القلق، اقترحت دراسات على نطاق صغير وجود صلة بين تناول التوت الأزرق وانخفاض مستويات القلق.

يعتبر العنب البري أيضًا مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الأضرار التي تلحق بالخلايا بسبب الإجهاد.

تقول السلطات الصحية إن النساء يجب أن يحصلن على حوالي 75 ملليجرام (مجم) من فيتامين سي يوميًا بينما يجب أن يحصل الرجال على 90 ملليجرام، تناول كوب واحد فقط من العنب البري يحتوي على حوالي 25% من الاحتياج اليومي لفيتامين سي

الحمص

هناك ادعاءات تفيد بأن تناول الحمص يمكن أن يساعد في مكافحة القلق، وهو مصدر جيد للتربتوفان، والذى يستخدمه الجسم لصنع الميلاتونين، هرمون النوم والسيروتونين.

يمكن أن يعزز المزيد من السيروتونين مزاج الشخص مما يساعد على مكافحة مشاعر القلق، بينما تشير الدراسات إلى أن الميلاتونين يمكن أن يساعد الشخص في الحصول على نوم جيد ليلاً، وهذا بدوره قد يساعد في تقليل مشاعر القلق لدى الأفراد، يُقترح أن تناول الميلاتونين قبل النوم بوقت قصير يمكن أن يساعد الشخص على النوم.

اقترحت دراسات على نطاق صغير أن الحصول على المزيد من التربتوفان يمكن أن يقلل من القلق ، والذي تدعمه دراسات واسعة النطاق .

في واحدة ، تعرض 15 بالغًا لبيئة مرهقة مرتين - مرة عندما كانت مستويات التربتوفان لديهم طبيعية في دمائهم ومرة ​​عندما كانت مستوياتهم أقل.

وجد الباحثون أن القلق والتوتر ومشاعر العصبية كانت أعلى عندما كان لدى المشاركين مستويات أقل من التربتوفان، مما يشير إلى أن الكمية الموجودة في الجسم قد تساهم في مستويات القلق.

تشمل الفوائد الأخرى للتربتوفان تحسين الذاكرة والتعلم والحصول على نوم أفضل ليلاً، يجب أن يتمكن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا متوازنًا من الحصول على ما يكفي. يشير الخبراء إلى أن الناس يحتاجون إلى حوالي 250 إلى 425 ملليجرام من التربتوفان يوميًا، لكن التقديرات تشير إلى أن معظم الأفراد يستهلكون بالفعل أكثر من 900 ملليجرام يوميًا.

الزبادي..

يقول الأطباء أن التأكد من تناول الزبادي يمكن أن يساعد في إدارة أعراض القلق، تمتلئ منتجات الألبان بالبكتيريا الجيدة، والتي يمكن أن تساهم في بناء ميكروبيوم الأمعاء والحفاظ عليه، وهذا يقلل من خطر الإصابة بأحد أعراض القلق، وهو اضطراب المعدة، والذي يحدث عندما تتداخل هرمونات التوتر مع الجهاز الهضمي.

شاي النعناع..

يقول الخبراء إن شرب شاي النعناع يمكن أن يساعد الشخص على البقاء يقظًا ومنتبهًا طوال اليوم ويقلل من قلقه، الشاي - المصنوع من نباتات النعناع - خالٍ من الكافيين المعروف بقدرته على رفع مستويات القلق، لكنها أيضًا مصدرغني لمادة البوليفينول، والتي يقترح الخبراء أنها يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتقليل القلق.

يحتوي الشاي أيضًا على المنثول، والذي يُعرف عنه أنه يساعد في تخفيف التوتر عن طريق تحفيز العضلات على الاسترخاء، أشارت الدراسات السابقة أيضًا إلى أن البوليفينول يحسن صحة القلب، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، ويمكن أن يحمي من بعض أنواع السرطان.

سمك السالمون..

يُطلب منا دائمًا تناول حمية البحر الأبيض المتوسط ​​للتأكد من أننا نعيش لفترة أطول وأقل عرضة للإصابة بالخرف، لكن الخبراء يقترحون أيضًا أن تناول سمك السلمون - وهو عنصر رئيسي في النظام الغذائي - يمكن أن يساعد في خفض مستويات القلق

يعتبر السلمون مصدرًا رئيسيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي أشارت دراسات سابقة إلى أنه يمكن أن تقلل الالتهاب في الجسم وتقليل القلق.

أشارت دراسات سابقة واسعة النطاق إلى أن اتباع نظام غذائي غني بهذه الدهون يرتبط بمستويات أقل من القلق.

تشمل الفوائد الأخرى لأحماض أوميجا 3 الدهنية انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية وتقليل أعراض الأكزيما وبعض أنواع التهاب المفاصل.

توصي جمعية القلب الأمريكية البالغين بتناول 500 إلى 1000 مجم من أوميجا 3 يوميًا، يمكن الحصول على هذا بسهولة عن طريق تناول نظام غذائي متوازن

الشوكولاته الداكنة..

يقترح الخبراء أن تناول بعض الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يساعد في خفض مستويات القلق لديك.

يحتوي على مركبات الفلافونول - المركبات النباتية التي تعد مضادات الأكسدة - والتي تعمل على تقليل الأضرار التي تلحق بالجسم بسبب الإجهاد.

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تعزز تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يعزز اليقظة وقد يسمح للناس بالتكيف بشكل أفضل مع المواقف العصيبة، هناك أيضًا اقتراحات بأن طعمها ببساطة يمكن أن يقلل من القلق لأن هذا مرتبط بالراحة.

أشارت دراسات سابقة إلى أن الشوكولاتة الداكنة لها العديد من الفوائد، بما في ذلك خفض ضغط الدم وحتى تحسين حياتك الجنسية .