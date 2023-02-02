صور.. محافظ جنوب سيناء يترأس الاجتماع الأول لبحث حماية الكابلات خلال تطوير ورصف الطرق

جنوب سيناء: فايزة مرسال

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء انه تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول لبحث أنسب السبل لحماية لكابلات الاتصالات والكهرباء، ومنظومة الكاميرات، أثناء أعمال التطوير والرصف بمنطقة هضبة ام السيد، وحي النور بشرم الشيخ، وتجنب حدوث اية أعطال تنتج عن أعمال الرصف.

بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعددا من القيادات الامنية، ورؤساء القطاعات بالمدنة، ومديري شركات الاتصالات، والكهرباء، والمياه، والغاز الطبيعي، وممثلي الهيئة الهندسية، والمعنيين.

وقرر المحافظ في نهاية الاجتماع الأول عقد الاجتماع الثاني يوم الاربعاء من الاسبوع القادم بعد اعداد جميع المقترحات والحلول في هذا الشأن.

وأضاف اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء انة قام بمتابعة الأعمال الإنشائية للقرية التراثية بمضمار الهجن بشرم الشيخ والتي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في اطار الاستعداد لاقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث.

وتشمل 10 ورش حرفية، و 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب، مضيفا أنه جاري الإنتهاء من إنشاء المرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن.

وأشار المحافظ أنه تم الإنتهاء بالكامل من المنصة الرئيسية وأماكن الجمهور، وقاعة كبار الزوار، كما تم الإنتهاء من الوحدة البيطرية، ومسجد الهجن، وجاري الانتهاء من شبكة الطرق، مشيرا أن هذا في إطار الاستعداد لانطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، والمزمع انعقاده مارس من العام الجاري، وأوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية، اليوم أعمال المول التجاري بالحديقة المركزية بشرم الشيخ بملحقاتها.

وأشاد المحافظ بالمول مشيرا انه يعتبر متنزها سياحيا وتجاريا لأهالي وزوار المدينة ويوفر العديد من الأنشطة التجارية التي تتماشى مع مختلف الأذواق ومتطلبات الزوار ويوفر العديد من فرص العمل للشباب

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المشروع، واللواء محمود السوليه، مستشار المحافظ لشئون المحليات، والعميدحسن الحو مدير مرور جنوب سيناء، وكان في استقبالهم بالموقع ممثلي الشركات المنفذة.



جانب من الاجتماع



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من الجولة (1)