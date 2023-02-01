126 قرار تصالح علي مخالفات البناء نموذج "10" لأهالي مدينة أبو زنيمة

وذلك خلال عرض اللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة ابو زنيمة ، اليوم الاربعاء، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأكد رئيس المدينة أن إجمالي قرارات التصالح التي تم اعتمادها حتى الآن 126 قراراً.

وأشار المحافظ ان ذلك في اطار استكمال التصديق علي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها