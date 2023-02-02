الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا بـ 751 مليون دولار دعم إنسانى لـ"مالي"

كتبت : هند المغربي

أطلق المجتمع الإنساني في مالي نداء لجمع 751 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لـ 5.7 مليون شخص ، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. وفقًا لاستعراض الاحتياجات الإنسانية ، فإن 5.7 مليون شخص المستهدف هم الأكثر ضعفاً من بين 8.8 مليون شخص محتاج. وفق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة " أوتشا "

ولفت التقرير الأممي إلى استمرار توتر الأوضاع الأممية مما أدى إلى نزوح أكثر من 412 الف شخص ، معظمهم من الأطفال والنساء ، في مناطق باندياجارا وموبتي وجاو وتمبكتو وسيجو وميناكا. وأسهم هذا الوضع في زيادة الاحتياجات الإنسانية بنسبة 17٪ مقارنة بعام 2022.

وأكد تقرير المنظمة أن مالى معرضة بشكل طبيعي للآثار الشديدة للاحترار العالمي، حيث جارى العمل على بناء قدرات وطنية أقوى وخدمات فنية على جميع المستويات لدمج عنصر مهم من التوقع والاستعداد للصدمات المناخية".