اليوم السابع
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الأمم المتحدة تعقد مؤتمرا حول مكافحة التغير المناخي في باكستان الأسبوع المقبل

الخميس، 05 يناير 2023 12:29 م
الأمم المتحدة تعقد مؤتمرا حول مكافحة التغير المناخي في باكستان الأسبوع المقبل انطونيو جوتيريش امين عام الامم المتحدة
كتبت : هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أن أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة سيشارك الأحد المقبل، 8 يناير في في المؤتمر الدولي حول باكستان  ومقاومة  التغير المناخي، والذى تنظمة الأمم المتحدة بالتنسيق وحكومة باكستان بهدف توفير الدعم المالي والدولي للمتضررين من الفيضانات المدمرة في باكستان العام الماضي، وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة من التغيير المناخى وتسبب في الفيضانات المدمرة التي شهدتها باكستان خلال الفترة الماضية  

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة سيدعو الأمين العام إلى تقديم الدعم لتعزيز صمود المجتمعات في باكستان في المستقبل. ومن المقرر أن يعقد الأمين العام ، أثناء وجوده في جنيف، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

في وقت سابق حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من تبعات الفيضانات الكارثية في باكستان لافتا الى أنها ستظل باقية لسنوات قادمة، جاء ذلك في كلمة ألقاها جوتيريش، أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ للتضامن مع باكستان في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد.

واعتمدت الجمعية العامة قرارا بعنوان "التضامن والدعم لحكومة وشعب باكستان وتعزيز الإغاثة الطارئة وإعادة الإصلاح والإعمار والوقاية في أعقاب الفيضانات المدمرة.

وشدد جوتيريش على أن الاحتياجات الهائلة تتطلب دعما هائلا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة باكستان، لعقد مؤتمر إعلان التبرعات بهدف تقديم دعم ملموس لجهود الإصلاح والتعمير.

 

 

 


الأمم المتحدة

فيضانات

باكستان

جوتيريش



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