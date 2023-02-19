هبوط 11 قطاعا بالبورصة بحلسة الأحد على رأسها "الشحن" بنسبة 2.6%

كتب هانى الحوتى

تراجع 11 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.8%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.5%، وانخفض قطاعي الرعاية الصحية والموارد الأساسية بنسبة 1.2%، وانخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1%.

كما تراجعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت 4 قطاعات وهي: المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، 0.8%، 0.7%، 0.01%، على التوالي، بينما استقر قطاع التجارة والموزعون.

وكانت البورصة المصرية ، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.096 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 482 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.65%، والعرب على 6.63%، واستحوذت المؤسسات على 12.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 23.9 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 39.4 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 23.9 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 17326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 20494 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 7133 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4504 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 3517 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.