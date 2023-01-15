هبوط بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع باستثناء البحرين

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء ارتفاع المؤشر العام لبورصة البحرين ، بنسبة 0.08% رابحًا 1.61 نقطة ليغلق عند مستوى 1892.04 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.16% خاسرًا 17.35 نقطة ليغلق عند مستوى 10726.87 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.7% رابحًا 134.45 نقطة ليغلق عند مستوى 19367.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 141.9 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال.

وهبطت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والخدمات التجارية والمهنية، والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.66%، 0.36%، 0.31%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.02%.

وقفز 75 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 5.74%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 5.15%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 5.03%، وتراجع 135 سهمًا على رأسها سهم "دله الصحية" بنسبة 2.66%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 2.44%، ثم سهم "أسمنت حائل" بنسبة 2.38%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 293.3 مليون سعودي.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.26% خاسرًا 28.99 نقطة ليغلق عند مستوى 10961.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 89.9 مليون سهم بقيمة 286.2 مليون ريال عبر تنفيذ 10595 صفقة، وتراجع 25 سهمًا، وارتفعت 20 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.78%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما ارتفعت قطاعات التأمين، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والصناعات بنسبة 3.69%، 3.33%، 0.51%، 0.07%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرًا 17.03 نقطة ليغلق عند مستوى 7114.44 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% خاسرًا 19.88 نقطة ليغلق عند مستوى 7875.41 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسرًا 10.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5577.91 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% خاسرًا 19.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5681.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 123.8 مليون سهم بقيمة 45.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8885 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.27%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.09%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.21%، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، والاتصالات، والخدمات المالية، والمواد الأساسية، والتأمين بنسبة 7.14%، 1.18%، 0.63%، 0.37%، 0.32%، على التوالي.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.08% رابحًا 1.61 نقطة ليغلق عند مستوى 1892.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 904.6 ألف سهم بقيمة 238.3 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 32.16% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 26.51% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.23%، وصعد سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 0.04%.

فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 0.6% بضغوط هبوط السهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.54%.