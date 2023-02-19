محافظ الغربية يتفقد 4 قرى بمركز كفر الزيات للوقف على انتظام وسير العمل.. صور

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار جولاته الميدانية داخل القرى للوقوف انتظام وسير العمل داخل المؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث مطالبهم، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التى قام بها صباح اليوم داخل قرى "إبيار، أبو الغار، مشلة ودلبشان" بقرى مركز كفر الزيات، وذلك بحضور عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة الصحة، يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وتفقد محافظ الغربية داخل قرية ابيار، مستشفى إبيار المركزى، والتى تضم 31 سرير داخلى، 3 عنايات متوسطة، قسم النساء والتوليد، وحدة الغسيل الكلوى والتى تضم 13 ماكينة لخدمة 27 مريض إلى جانب قسم الحضانات والذى يضم 9 حضانات، كما تفقد المحافظ مدرسة التمريض بالقرية والتى تعتبر المدرسة الوحيدة للبنين داخل المحافظة، موجها بتزويد المدرسة بأجهزة حاسب إلى وكتب علمية متخصصة لإفادة الطلاب.

كما تفقد محافظ الغربية مدرسة إسحاق يعقوب ومدرسة الشهيد مجدى عبد الستار الثانوية بنات، موجهاً بتنظيم رحلات دورية للطلاب لمشاهدة الإنجازات التى تتم فى الجمهورية الجديدة، سواء فى قرى حياة كريمة بمركز زفتى أو فى المشروعات القومية التى تتم على أرض المحافظة.

واستكمل رحمى جولته بتفقد عدد من المنشآت داخل قرية أبو الغار، بدأت بتفقد مدارس بهى الدين أبو جازى، أبو الغار الإعدادية بنين والشهيد محمد عاشور الثانوية المشتركة، موجهاً بحملة لرفع كفاءة التخت بكافة المدارس وتفعيل دور الموجة لمتابعة أداء المعلمين وتقييمهم، كما وجه بتهيئة ملعب مدرسة الشهيد محمد عاشور وتزويد المدرسة بأدوات رياضية لممارسة النشاط الرياضى.

وفى قرية أبو الغار تفقد المحافظ أقسام "الجلدية، الباطنة، النساء والتوليد، الأطفال وتنظيم الأسرة" داخل مركز طب الأسرة، كما استمع إلى عضوات فريق نادى المرأة وما يقدمه النادى من توعية صحية للمواطنين المترددين على المركز.

كما تفقد الدكتور طارق رحمى أعمال تطوير الوحدة المحلية بأبو الغار، موجهاً رئيس المدينة بمراجعة طفايات الحريق ووضعها فى الأماكن المحددة لها، واختتمت الجولة بتفقد سيارة المركز التكنولوجى المتنقل والتى تجوب المدن والقرى من أجل تقديم كافة الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية بشكل أسرع.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مدرسة مشلة الثانوية المشتركة حيث أجرى نقاشا مفتوحا مع الطلاب عن المشروعات القومية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تفقد الوحدة الصحية بالقرية موجهاً بصيانة كرسى الأسنان وتنظيم الصيدلية، واختتمت الجولة بتفقد مركز الشباب ومحطة مياه بقرية دلبشان.

وأكد المحافظ بأنه سيتفقد تلك القرى مرة أخرى للتأكد من تنفيذ كافة الملاحظات وتلبية مطالب الأهالى.