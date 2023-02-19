فحص وعلاج 503 رؤوس ماشية و5200 من الدواجن بقافلة الأزهر فى قرى الأقصر.. صور

شهدت محافظة الأقصر، تنفيذ فعاليات قافلة بيطرية فى قرى ونجوع الأقصر برعاية الأزهر الشريف، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالأقصر، والتى نجحت فى الكشف وفحص وصرف أدوية ولقاحات لـ503 رأس أبقار وأغنام وماعز، و5200 دواجن وبط وأرانب، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعمل قوافل علاجية بشرى وبيطرى وزراعى بمحافظة الأقصر، تابعة لجامعة الأزهر.

وقالت محافظة الأقصر، أنه تم عمل قافلة بيطرية بقرية الحبيل فى مركز البياضية، بالإشتراك مع المهندس محمود شاهين رئيس مجلس مدينة البياضية، والدكتور محمد فاروق رئيس قطاع الزراعى والبيطرى بكلية الزراعة جامعة الأزهر، والدكتورة شيماء حفنى رئيس قسم الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالأقصر، نجحت فى الكشف وفحص وعلاج جماعى وتحصين وصرف علاج مجاناً لعدد 150 رأس أبقار و145 رأس أغنام وماعز، وتم تحصين وصرف تحصينات مجاناً لإجمالى عدد 2500 دواجن وبط وأرانب، وتم توعية المواطنين بأهمية التأمين على الماشية وتحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية.

وتم استكمال أعمال القافلة بمدينة طيبة، وبمشاركة المهندس رضوان رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر، حيث قام جميع أعضاء القافلة من جامعة الأزهر بزيارة مستشفى علاج السرطان، ثم توجهت القافلة إلى مدينة القرنة برئاسة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى، وبالاشتراك مع حسام عبد الفتاح رئيس مجلس مدينة القرنة، بمشاركة الدكتورة تيسير بدوى مدير إدارة الوقاية، والدكتور محمود حسانين مدير وحدة المدامود البيطرية، حيث تم صرف أدوية وعلاج مجاناً لإجمالى عدد 100 رأس أبقار، وعدد 108 رأس أغنام وماعز، وتم صرف لقاحات وتحصين مجاناً عدد 2600 دواجن وبط وأرانب.

وتم الإنتهاء من أعمال القافلة البيطرية بدعم الأزهر الشريف، بالكشف وفحص وصرف أدوية ولقاحات بإجمالى عدد 250 رأس أبقار وإجمالى 253 رأس أغنام وماعز، وإجمالى عدد 5200 دواجن وبط وأرانب، وتمت توعية المواطنين بأهمية التأمين على الماشية وتحصين الحيوانات، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية ومنع دخول أى أمراض وبائية، حيث تم تنفيذ فعاليات تلك القافلة تنفيذاً لتعليمات الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطريه، والدكتورة سناء محمد رئيس القوافل العلاجية.