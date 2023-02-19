جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

كتبت أحمد يعقوب

تمكن رجال جمارك السلوم، برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركيه بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

فبناء على إخبارية سرية مقدمه من قسم البحث الجناىى بمنفذ السلوم والإخباريات المقدمة من محمد السعيد رئيس قسم الأمن الجمركى وأحمد اسماعيل سلطان مدير ادارة مكافحة التهرب الجمركي بإعتزام المدعو س . م . س ليبى الجنسية قائد السيارة رقم ١٢٩٥٧ _ ٢٥/ ٢٧٦٢٥ _٥ نقل ليبيا تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركيه الى خارج البلاد .

وبالعرض على الدكتور أحمد عبدالرؤوف عيد مدير الجمرك ورمضان هاشم مدير ادارة الصادر تم تشكيل لجنة من حازم التحفة وعلاء مرسى مأموري الحركة تحت إشراف عشرى عبدالله مدير حركة الصادر لمعاينة وكشف السيارة بحضور هشام عطيه رئيس قسم الاجراءات وأنور عبدالستار مدير التعريفة وسامح رمزى مدير ادارة التعريفة ومقدمى الإخبارية فتبين وجود 430 عبوة من الأدوية البشرية المتنوعة الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مخبأة بكابينة السيارة فى أماكن سرية يصعب الوصول إليها .

وبلغت قيمه المضبوطات ٣٠٢ ألف و٦٨٧ جنيها .

وبلغ التعويض الجمركى المستحق ٦٠٥ آلاف و٣٧٤ جنيها .

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ السلوم وحرره أحمد محمد نصار رئيس الشئون القانونية، وتم سداد التعويض الجمركى المستحق.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقه الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .