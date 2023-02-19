جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع الباوهاوس الألمانية فى "الفنون الجميلة"

استقبل الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا، اليوم الأحد، الدكتور فرانك إيكارت، رئيس قسم الدراسات التخطيطية والاجتماعية بجامعة الباوهاوس بمدينة فايمر الألمانية، وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية وجامعة الباوهاوس بألمانيا، فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة نيفين غريب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر الأرناؤطى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى المصرى، رئيس قسم العمارة، والدكتورة مى كرام، منسق التعاون مع جامعة الباوهاوس.

وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف الغندور، أن جامعة الباوهاوس تعد من الجامعات العريقة فى ألمانيا، والمتخصصة فى الفنون التشكيلية والنحت والعمارة، وهو ما سيفتح المجال لبحث سبل التعاون فى مجالات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة بين الجامعة الألمانية وجامعة الإسكندرية ممثلة بكلية الفنون الجميلة، لاسيما فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت الغندور إلى أن التعاون يمكن أن يشمل أيضا إنشاء درجات علمية مشتركة وتبادل الخبرات والمشاركة فى الندوات والمؤتمرات العلمية والتبادل الطلابى فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بما يحقق الارتباط بمنظومة التعاون الدولى فى المجالات العلمية والبحثية المختلفة.

فيما أكد الدكتور فرانك إيكارت أن جامعته حريصة على فتح آفاق التعاون مع جامعة الإسكندرية التى تمتلك تراث معمارى فريد من نوعه، مشيراً إلى أن جامعة الباوهاوس أيضا تمتلك تراث معمارى فريد، حيث يعد مبنى جامعة الباوهاوس أحد المواقع الموجودة على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمى، ولافتا أن هذا التراث القديم المشترك بين الجامعتين سيعطى تعاوناً فريداً من نوعه فى التوسع مع جامعة الإسكندرية فى مجالات الهندسة والعمارة.