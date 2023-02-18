تجارة الإسكندرية تنظم دورة تدريبية مجانية فى العمل المصرفى

نظمت كلية التجارة جامعة الإسكندرية دورة تدريبية مجانيه للطلاب اليوم السبت، بعنوان "المصرفى المؤهل بالبنوك" لتنمية مهارات وقدرات الطلاب خلال فترة الدراسة وتأهيلهم لسوق العمل.

وافتتح الدورة التدريبية الدكتور السيد الصيفى عميد كلية الأعمال وتستمر الدورة التدريبية حتى 23 فبراير 2023 بمدرج (د) بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

فى سياق آخر شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية فى اللقاء الذى عقد جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس اشرف نصير رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، فى ندوة مع الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى حول جهود الوزارة فى بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام، لتحقيق رؤية مصر 2030 وسُبل مساهمة القطاع الخاص فى هذا المجال.

من جانبه قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية أن اللقاء يأتى فى إطار اهتمام جمعية رجال أعمال إسكندرية وحرصها على التواصل مع الحكومة على مستوى كافة قطاعات الدولة، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم حداثة نشأتها إلا أنها منذ بدايتها استطاعت أن تكون من الوزارات الفاعلة والداعمة لكل القطاعات الاقتصادية فى مصر.

وأشار من ناحيته المهندس أشرف نصير رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، إلى أهمية التطوير المؤسسى الرقمى والتحول الرقمى لقطاع الأعمال لتأثيره الإيجابى على كافة القطاعات الاقتصادية لاسيما التجارة والصناعة والسياحة وغيرها، مؤكدا حرص الجمعية على تعظيم استفادة قطاع الأعمال من التقنيات الناشئة والتكنولوجيات الجديدة كالذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء وغيرها، فضلا عن التكنولوجيا والطاقة الخضراء، موضحاً أن الجمعية عبر لجنة الطاقة وضعت على عاتقها نشر الوعى المجتمعى لتعزيز الثقافة الرقمية ومحو الأمية الرقمية والارتقاء بالقدرات والمهارات الرقمية للمواطنين.

من جانبها نقلت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى تحيات وتقدير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لرئاسة الجمعية وأعضاءها من رجال الأعمال، معلنة حصول مصر على جائزة التميز الحكومى العالمية فى التحول الحكومى الرقمى عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال القمة العالمية للحكومات بدبى فى فبراير ٢٠٢٣، فيما أكدت نائب وزير الاتصالات على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التنمية الرقمية وبناء مصر الرقمية والجمهورية الجديدة الذكية يحتاج إلى تضافر وتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.