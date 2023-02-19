انهيار أجزاء من مبنى خالٍ وبناء قديم بالجمرك في الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شهدت منطقة الجمرك وسط محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، انهيار أجزاء من مبنى مدرسة خالٍ وبناء قديم، دون وجود أى إصابات بين المواطنين، والبداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من مبنى مدرسة قصر رأس التين دون إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان العقار بحى الجمرك وقسم شرطة الجمرك والتدخل السريع، وتمت المعاينة الأولية للعقار من قبل مسئولى الحى، وتبين انهيار من مبنى مدرسة رأس التين بشارع سيدى لالو بالجمرك، عبارة عن مدرسة خالى، وتم ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل المبنى محل البلاغ، تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

وعلى صعيد آخر، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنبًا لحدوث أى مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.

كما أصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد على أرض الواقع، لمتابعة تداعيات النوة الحالية للتعامل الفورى والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



إنهيار اجزاء من قديم لمدرسة في الجمرك



إنهيار اجزاء من مبني مدرسة قديم خالي من الطلاب