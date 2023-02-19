إقبال على معرض أهلا رمضان وسط الإسكندرية.. والمواطنون يشيدون بالأسعار.. صور

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من داخل معرض محطة الرمل أحد أفرع المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الإسكندرية، وهو أحد الفروع المشاركة فى معارض أهلا رمضان، والذى يعرض خضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة بناء تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضخ كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

وقال أحمد على أحد العارضين بمعرض محطة الرمل، أن مجمع محطة الرمل، يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء منتجات الخضروات والفاكهة، حيث يعرض معرض جميع انواع الخضروات والفاكهة الطازجة، وذلك معرض مهرجان الإسكندرية للتسوق.

وأضاف على، أن شعبة الخضار بالغرفة التجارية للمشاركة فى معارض أهلا رمضان، بأسعار مخفضة كالاتى، الطماطم الكيلو 5 جنيه والبطاطس 6جنيه كيلو بصل أحمر 10 جنيهات وباذنجان 7 جنيهات، كابوتشى 3 جنيهات فلفل الوان 28جنيها فلفل حامى، 12جنيها ليمون 12جنيها، جزر 8جنيهات فاصوليا 32 جنياه وبسلة 6 جنيهات كوسة 10 جنيهات، مشيرًا إلى أسعار الفاكهة كيلو الموز 10 جنيهات كيلو جوافة 15 جنيها كيلو فراوله 15 جنيها، واحدة كيوى 3ونص كيلو تفاح أصفر وأحمر 28جنيها، وبرتقال 7.50، ويوسفى بلدى 9 جنيهات برتقال سكرى 9 جنيهات، والمبادرة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأضافت إحدى المترددين على معرض أهلا رمضان بوسط المحافظة، أن السلع الغذائية المعروضة من الخضروات والفاكهة طازجة، واسعارها مخفضة وتنافسية الأسعار فى الأسواق.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، افتتح يرافقه محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، مهرجان الإسكندرية للتسوق، المقام بالمول التجارى بنفق منطقة محطة الرمل، والذى يعرض به جميع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، ليصل التخفيض من 10 إلى 30%.

ويشهد المهرجان مشاركة 15 عارضا لأنشطة تجارية غذائية وغير غذائية متنوعة، بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، حيث تعرض سلع اللحوم الطازجة والدواجن والأرز والمكرونات والسكر والزيوت والسمن ومنتجات الألبان والعطارة والحلويات من الكعك والبسكويت والغريبة والبيتفور والخضر والفاكهة المجففة والعسل النحل ومنتجاته والشاى والبن والنسكافيه والمخللات والمنظفات.