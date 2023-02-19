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"المدارس" تتسلم من الطلاب الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة

الأحد، 19 فبراير 2023 12:00 ص
"المدارس" تتسلم من الطلاب الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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طالبت المدارس، طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، وتسليم استمارة التقدم الإلكترونية وأوراق دخول الاختبارات إلى شئون الطلبة فى المدارس.
 
وأكدت المدارس أنه تم البدء فى استلام أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة من الطلبة منذ فترة، حيث وجهت المدارس الطلاب المتأخرين عن تسجيل الاستمارة وتسليم المستندات المطلوبة بسرعة تسجيلها.
 
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 15 يناير الماضى، وحتى نهاية فبراير الجارى.
 
ونقدم فى التقرير التالى خطوات تسجيل الاستمارة إلكترونيا.
 
- يقوم الطالب بالدخول على موقع استمارة الثانوية العامة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم.
 
- يتسلم كل طالب البريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى: https://office365.emis.gov.eg/
 
- تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكترونى: https://moe-register.emis.gov.eg/
 
- يقوم الطالب بكتابة البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب والذى يبدأ بكود الطالب ثم الضغط على تسجيل دخول، ويقوم بعدها بادخال الرقم السرى.
 
يقوم الطالب بكتابة تاريخ الميلاد، وبعدها تظهر استمارة الثانوية العامة.
 
- يقوم الطالب بعدها بمراجعة بياناته قبل طباعة الاستمارة للتأكد من دقة البيانات وصحتها.
 
- يجب على الطلاب التأكد من اختيارهم اسم اللغة الثانية بشكل دقيق وتشمل لغة فرنسية أو ألمانية أو اسبانية أو إيطالية وكذلك اختيار الشعبة التي ينتمي لها سواءًا كانت علمي علوم أم علمي رياضات.
 
- بعد مراجعة البيانات الخاصة بالطالب يقوم الطالب بالضغط على رز طباعة وعندها يتم تحويل شكل بيانات الاستمارة إلي ملف PDF ويمكن للطالب تحميله طباعته.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.
 
وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.
 
 
 
 

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