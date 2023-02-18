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التعليم: توفير نماذج استرشادية لأسئلة الثانوية العامة الأسبوع المقبل

السبت، 18 فبراير 2023 06:00 ص
التعليم: توفير نماذج استرشادية لأسئلة الثانوية العامة الأسبوع المقبل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم توفير نماذج استرشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن الأسئلة سيتم وضعها على موقع الوزارة وتتاح لجميع الطلاب الدخول عليها وتحميلها وطباعتها والإجابة عنها للتدريب على شكل الأسئلة وإزالة الخوف والرهبة من نفوس الطلاب، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 10 يونيو المقبل.

وأوضحت أن النماذج سوف تكون الأسئلة الواردة بكل نموذج نسخة مشابهة من نفس الأسئلة التي ستأتي للطلاب في امتحانات نهاية العام الدراسى.

وتعقد الامتحانات وفق الضوابط التالية:

- تعقد الامتحانات 10 يونيو المقبل.

- 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.

- ستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.

- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك، حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

- يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان.

- التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

- ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع.

- ستكون الأسئلة من المنهج الدراسى حيث يتم توزيع جزئيات الامتحان على المنهج الدراسى.

- تتم الامتحانات فى لجان داخل المدارس ولا يسمح باصطحاب الطالب لأى وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.


التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

موعد امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات نهاية العام

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اخبار مصر

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة

سؤال التعبير بامتحانات الثانوية العامة 2023

كتيب المفاهيم للثانوية العامة

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

النماذج التدريبية لامتحانات الثانوية العامة 2023

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