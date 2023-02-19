اليوم السابع
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اكتشاف من ذهب.. منطقة آثار "تل العمارنة" بمحافظة المنيا

الأحد، 19 فبراير 2023 11:00 م
اكتشاف من ذهب.. منطقة آثار "تل العمارنة" بمحافظة المنيا منطقة آثار تل العمارنة بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تقع منطقة تل العمارنة بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، على بعد حوالى 60 كم جنوب شرق مدينة المنيا، وهى المنطقة التى اختارها أخناتون وزوجته نفرتيتي لإقامة عاصمة مملكته المسماة "أخت آتون"، من أجل عبادة الإله الواحد آتون، الذى رُمز إليه بقرص الشمس تخرج منه أشعة تنتهى بأيد بشرية لتهب الحياة للكون .
 
وكانت مدينة أخت آتون "تل العمارنة حاليا"، عاصمة لمصر فى عصر الدولة الفرعونية الحديثة، وقد أعطى إخناتون حرية كاملة للفنان للتعبير عن نفسه وما يحيط به مكوناً بذلغفك أول مدرسة للفن الواقعى المعروفة عالمياً بفن العمارنة وأهم آثارها:
 
ـ مجموعة المقابر الشمالية: وعددها 6 مقابر" مقبرة حويا – مقبرة مرى رع الثانى – مقبرة أحموزا – مقبرة مرى رع – مقبرة بنتو – مقبرة بانحسى" وهى مقابر للأمراء والوزراء.
 
ـ مجموعة المقابر الجنوبية: وعددها 19 مقبرة وأهمها مقبرة (آي) كبير كهنة الآله آتون.
 
ـ مقبرة إخناتون الملكية: تقع على بعد 13 كم من تل العمارنة في وادي يتجه ناحية الشرق.
 
- بقايا القصر الشمالى والجنوبي، ومعبدي آتون الكبير والصغير. 
 

ملوى

المناطق الاثرية

تل العمارنه

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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