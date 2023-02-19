اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 فبراير 2023 06:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام المنيا يشهد اجتماع مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" مع المستثمرين

الأحد، 19 فبراير 2023 06:19 م
سكرتير عام المنيا يشهد اجتماع مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" مع المستثمرين اجتماع مبادرة تطوير الصناعة المصرية
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، اللقاء الذي نظمته المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، للوقوف على المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها لتنشيط القطاع الصناعي بمحافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد السيد رئيس قطاع دعم الصناعة بالمبادرة، المهندس حسن نجا من فريق دعم الصناعة وعضو المبادرة، والدكتور عبدالرحمن عمر عضو المبادرة ورشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

استمع السكرتير العام للمحافظة لشرح حول المبادرة والتعريف بها، حيث تعد مبادرة "ابدأ"، مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المصرية وهي مبادرة شبابية رئاسية بتكليف من القيادة السياسية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير الحلول والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

كما تناول اللقاء بحث أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين ومناقشة أبرز الحلول لها .

وتسعى المبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية والعمل علي توطين الصناعة الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات كما تساهم المبادرة الوطنية للصناعة "ابدأ"، في تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وكانت البداية للمبادرة من خلال إقامة مجمعات صناعية داخل حياة كريمة وبناء وحدات اقتصادية لاستدامة المشروع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال تجميع كافة المهارات والميزة التنافسية والفرص الاستثمارية بالمراكز والقرى بجانب تأهيل الشباب للدخول في مشروعات إنتاجية متنوعة.

 

اجتماع مبادرة تطوير الصناعة المصرية (1)
اجتماع مبادرة تطوير الصناعة المصرية (1)

اجتماع مبادرة تطوير الصناعة المصرية (2)
اجتماع مبادرة تطوير الصناعة المصرية (2)

اجتماع مبادرة تطوير الصناعة المصرية (3)
اجتماع مبادرة تطوير الصناعة المصرية (3)

اجتماع مبادرة تطوير الصناعة المصرية (4)
اجتماع مبادرة تطوير الصناعة المصرية (4)

اجتماع مبادرة تطوير الصناعة المصرية (5)
اجتماع مبادرة تطوير الصناعة المصرية (5)
 
 
 
 

مبادرة ابدا

فرص الاستثمار

مبادرات وطنية

اخبار المنيا

محافظة المنيا

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

توجيهات رئاسية لتطوير الصناعة المصرية.. غدا باليوم السابع

الأربعاء، 08 فبراير 2023 06:49 م

الرئيس السيسى يعقد اجتماعين لمتابعة ملف تطوير الصناعة المصرية.. تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية.. وتعزيز دور وإسهام القطاع الخاص

الأربعاء، 08 فبراير 2023 05:10 م

الرئيس السيسى يعقد اجتماعين لمتابعة ملف تطوير الصناعة المصرية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 04:54 م

زيارة أعضاء المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لليوم السابع.. صور

الأحد، 29 يناير 2023 06:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة