اليوم السابع
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الأحد، 19 فبراير 2023 01:43 م
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إصابة شخص سقط من نافذة مسكنه فى مدينة الشيخ زايد بالجيزة

الأحد، 19 فبراير 2023 01:09 م
إصابة شخص سقط من نافذة مسكنه فى مدينة الشيخ زايد بالجيزة سيارة اسعاف، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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أصيب شخص نتيجة سقوطه من نافذة عقار بمدينة الشيخ زايد في الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من علو بمدينة الشيخ زايد. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخص سقط من نافذة مسكنه، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 
 

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