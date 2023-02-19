إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوي

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص على طريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام منطقة الريف الأوروبى في الشيخ زايد، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات الإسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية.