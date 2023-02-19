إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل على طريق طنطا بسيون

الغربية مصطفى عادل

أصيب شخصان، بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية على طريق طنطا بسيون، وتم نقل المصابين لمستشفى بسيون المركزى، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا بسيون أمام قرية قرانشو.

انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ تحت إشراف الدكتور محمد سعدية مدير مرفق الإسعاف وتببن تصادم سيارة بدراجة نارية، وتم نقل كلا من حافظ خالد عبدالله 18سنة اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى والقدم اليسرى، محمد أحمد عطاالله 16سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى، وتم نقلهما لمستشفى بسيون المركزى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقى ومحمد مرتضى بمعاقبة المتهمين بقتل الطفل يوسف مصطفى ناجى سليمان، عمدا مع سبق الإصرار والترصد والمعروف إعلاميا بـ "ضحية الأيفون" فى القضية رقم 7962 لسنة 2022 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 1146 لسنة 2022 كلى شرق طنطا، بالإعدام.

كانت المحكمة قد احالت فى جلستها الماضية أوراق المتهمين لفضيلة مفتى الجمهورية وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة، قد عقدت بحضور المتهمين بقتل المجنى عليه، وسط إجراءات أمنية مشددة، وسمحت المحكمة لاسرة المجنى عليه بالحضور واستمعت هيئة المحكمة للمرافعات ورفعت الجلسة للمداولة وأصدرت قرارها المتقدم.