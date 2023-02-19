مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الدولى غرب الإسكندرية، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج .

البداية تبلغ لغرفة عمليات مرور الإسكندرية بوجود حادث على الطريق الدولى اتجاه الإسكندرية وتوقف حركة المرور، وتم الدفع بسيارات الإنقاذ على الطريق وإبلاغ الإسعاف، وبالمعاينة تبين اصطدام عدد من السيارات أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى .

كما قامت بفتح حركة المرور امام السيارات لمنع تعطل الحركة المرورية وإزالة آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بالحادث .

فى سياق آخر، قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، التصريح بدفن جثمان شخص لقى مصرعه فى انهيار عقار بالقبارى غرب الإسكندرية وتسليم اهليته للجثمان لانهاء اجراءات الدفن.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية من إخراج شخصين من أسفل حطام انهيار عقار القباري غرب الإسكندرية المنهار، حيث توفى أحدهما خلال تلقى العلاج، بينما تم نقل الآخر إلى المستشفى من أجل إنقاذه بعدما تم إسعافه بشكل أولي فور خروجه.

بدأت الواقعة حين تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا بانهيار عقار بمنطقة القباري دائرة مينا البصل غرب الإسكندرية، بعد عصر اليوم، حيث تواجد أفراد العقار في الخارج عدا شخصين وقعا تحت حطام العقار، وجرى البحث عنهم، من قبل قوات الحماية المدنية.

وجاءت أسماء الضحايا فى الحادث هم:

- أحمد عبد الحميد، 67 سنة، توفي أثناء تلقي العلاج.

- محمد إبراهيم، 48 سنة، مصاب تم نقله إلى المستشفى.