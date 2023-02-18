5 فواكه يجب أن تأكلها لتعزيز المناعة أثناء تغير الفصول وتساعد فى خفض الوزن

كتبت إيناس البنا

التغييرات الموسمية صعبة للغاية ولا يمكن التنبؤ بها، مع اقتراب نهاية الشتاء وبدء الربيع، هناك الكثير من التقلبات في درجات الحرارة وهذا عندما يصبح الناس عرضة للعديد من الأمراض مثل الحمى الفيروسية ونزلات البرد والإنفلونزا وأنفلونزا المعدة والحساسية.

لذلك من المهم أن تعتني بجهازك المناعي وإحدى طرق القيام بذلك هي تناول الفواكه والخضروات الموسمية وفقا لموقع " thehealthsite".

كيف تعزز جهاز المناعة لديك؟



قد يساعد تغذية جسمك بأطعمة معينة في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك، إذا كنت تبحث عن طرق للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات أخرى.

ما هي القاعدة الأساسية لإنقاص الوزن



القاعدة الأساسية الأولى لفقدان الوزن هي تناول سعرات حرارية أقل، لهذا ، نحتاج إلى أن نكون على دراية بكمية السعرات الحرارية التي يمكن أن يحرقها أجسامنا وهذه هي الطريقة التي سنتمكن من تحديد نظامنا الغذائي.

تناول سعرات حرارية أقل يعني فقط أنه يتعين علينا تناول النوع الصحيح من الطعام الذي يمكن أن يساعدنا على إنقاص الوزن، تحتوي الفواكه والخضروات على أقل سعرات حرارية وهي أيضًا مشبعة جدًا، تحتوي الفاكهة على الكثير من الماء والألياف التي تساعد في الحفاظ على معدتنا ممتلئة. لكن كمية السعرات الحرارية التي يحتوي عليها أقل من ذلك بكثير.

وبالتالي، إذا قمنا بتحويل نظامنا الغذائي من الكربوهيدرات إلى الفواكه، فسيؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بشكل أسرع.

الفواكه التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن وتقوية المناعة



الكرز

يساعد الكرز على تعزيز الطاقة وتحسين جودة النوم وإرخاء أذهاننا، علاوة على ذلك ، فهي تساعد أيضًا في التحكم في مستويات السكر في الدم والحفاظ عليها وتقليل حمض البوليك في الدم.

الفراولة

الفراولة هي الفاكهة المثالية لموسم الربيع. فهي غنية جدًا بمضادات الأكسدة ، وتساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وتساعد في الحفاظ على الوزن وهي لذيذة.

البرتقال

يعتبر البرتقال الفاكهة المثالية لحماية الخلايا من التلف ، ومساعدة الجسم على امتصاص الحديد ومحاربة فقر الدم. البرتقال مليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد أيضًا في تعزيز جهاز المناعة.

الباباي

فاكهة واحدة فعالة جدًا في حالات مثل القولون العصبي أو مشاكل الجهاز الهضمي ويمكن أن تساعد أيضًا في إنقاص الوزن.