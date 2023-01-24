مشروبات الأعشاب والتوابل لتقوية المناعة والوقاية من نزلات البرد

كتبت ميرفت رشاد

تميل أذواقنا الغذائية إلى التغيير مع فصل الشتاء، من المرجح أن نتناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة والأطعمة السكرية خلال الأشهر الباردة، لأن أجسامنا يجب أن تعمل بجهد أكبر لتوليد الحرارة لتظل دافئة، يقلل الشتاء أيضًا من قدرة أجسامنا على محاربة الفيروسات والبكتيريا ، مما يزيد من خطر الإصابة بالأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي المختلفة، يمكن أن يساعد مزيج الفواكه الحمضية والأطعمة الغنية بالبروتين والأعشاب والتوابل الشتوية المختلفة في الحماية من العديد من الأمراض أثناء الطقس، إليك بعض الأعشاب والتوابل المعززة للمناعة التي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي الشتوي، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

أضف هذه المشروبات المعززة للمناعة :



1. شاي خليط الريحان والزنجبيل والقرنفل.



كوب ساخن من خليط أوراق الريحان والزنجبيل والقرنفل، يساعد تناول كوب منه يوميًا في تخفيف التهاب الحلق وتقوية جهاز المناعة لدرء الأمراض الفيروسية مثل الحمى ونزلات البرد، فهو مثالي لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.

2. حليب الكركم



يعتبر حليب الكركم من أشهر المشروبات الشتوية ، وهو مشهور بتأثيراته المضادة للبكتيريا والالتهابات، يبقيك دافئًا طوال أشهر الشتاء الباردة ويساعد على تقوية المناعة، كما أن لديها خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا قد يرتبط أيضًا بالشفاء من الإصابات.

3.مشروب أعشاب



هذا المشروب العشبي ، الذي يحتوي على الكركم وبذور الكمون والقرفة والعسل ، يمنع بشكل فعال نزلات البرد والسعال، يمكنك تحضيره بخلط كل هذه الأعشاب والبهارات مع الماء وغليها لبضع دقائق، بمجرد الغليان ، قم بتصفية التوابل واستهلك هذا الماء الساخن المليء بالنكهة والمغذيات.

4. فلفل أسود



يوفر الفلفل الأسود ، أقوى أنواع التوابل ، مجموعة متنوعة من المزايا الصحية، كما أنه يضيف نكهة للطعام ، كما أنه يعمل كمادة حافظة ، ويرفع درجة حرارة الجسم، يحسن الفلفل الأسود خلايا الدم البيضاء في الجسم ، مما يقوي جهاز المناعة. أحد المكونات العديدة في هذه التوابل القوية هو البيبيرين ، الذي لا يحمي الخلايا فحسب ، بل يحسن أيضًا صحة الأمعاء.