ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11720 طن تشمل 5098 طن يوريا و329 طن كسب صويا و1041 طن جبس و141 بصل و 5111 بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41603 طن تشمل 7500 طن قمح و 952 طن ذرة و 2380 طن زيت طعام و 12533 طن فول و 4955 طن سكر و 11826 طن خردة و1457 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 619 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 124 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2054 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 35343 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150090 طنًا .

وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3861 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2851 شاحنة .