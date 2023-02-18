ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11720 طن تشمل 5098 طن يوريا و329 طن كسب صويا و1041 طن جبس و141 بصل و 5111 بضائع متنوعة .
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41603 طن تشمل 7500 طن قمح و 952 طن ذرة و 2380 طن زيت طعام و 12533 طن فول و 4955 طن سكر و 11826 طن خردة و1457 طن خشب زان .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 619 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 124 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2054 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 35343 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150090 طنًا .
وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3861 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2851 شاحنة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة