ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 295 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 72 ألف طن من الغاز المسال.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11117 طن تشمل : 3889 طن يوريا و 2500 طن كسب فول صويا و 786 طن أسمدة زراعية و164 بصل و 3778 بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45031 طن تشمل : 17300 طن قمح و 1728 طن ذرة و 16072 طن خردة و 8630 طن فول و1301 طن خشب زان و1056 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 362 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 350 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 114 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3227 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40205 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 144738 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2683 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5278 شاحنة.