منطقة أسوان الأزهرية تكرم الفائزين فى مسابقة "نحلة التهجى".. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

كرَّم الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المنطقة فى مسابقة "نحلة الأزهر القومية للتهجى"، بحضور الدكتور سيد حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والدكتور عبد الرحمن أبو المجد، موجه عام اللغة الإنجليزية، وجمال خليل موجه اللغة الإنجليزية بإدارة أسوان.

أكد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، أن المكرمين بلغ عددهم نحو 14 طالباً وطالبة، منهم 9 إناث و5 ذكور، موزعين على 8 معاهد أزهرية بمحافظة أسوان، وهم: وعد بدر الدين حمدان، معهد الجزيرة النموذجى ومصطفى محمد مصطفى، معهد كوم أمبو الابتدائى، بمرحلة رياض الأطفال، بينما ضمت المرحلة الابتدائية الطلاب: محمد مصطفى عبد الصمد، معهد الجزيرة النموذجى ومحمد أحمد زكى، معهد كوم أمبو النموذجى وجودى محمد سيدون، معهد أسوان النموذجى ومريم إبراهيم سعد، معهد الصعايدة الابتدائى وأسيل محمد حسن، معهد كوم أمبو النموذجى وأية كامل محمد، معهد أسوان النموذجى، بينما ضمت المرحلة الإعدادية كلاً من: أحمد عاطف أحمد، معهد بنين كوم أمبو وأسيل أحمد عبد الكريم، معهد فتيات إدفو ويحيى محمود محمد، معهد بنين كوم أمبو النموذجى، فيما ضمت المرحلة الثانوية كلاً من: أسماء أمد عبد الكريم، معهد فتيات إدفو وإيمان رجب عدوى، معهد فتيات الصعايدة وإسراء يوسف حامد، معهد فتيات الصعايدة.

وشاركت منطقة أسوان الأزهرية، فى تصفيات مسابقة نحلة الأزهر القومية للتهجى للغة الإنجليزية على مستوى قطاع الأقصر والذى يضم محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، والبحر الأحمر، وتتضمن المسابقة: "حفظ الطالب لمجموعة من الكلمات الخاصة (بمنهجه) وسيتم تحديدها من خلال Wordlist خاصة بالمنهج الدراسى لكل مرحلة، ويتسلم الطالب نسخة من القاموس الخاص بالكلمات مضافًا إليه قاموس ناطق (هدية)، وتدريب الطلاب على نطق الكلمات نطقًا صحيحًا باللهجة الأمريكية American Accent".

وصعد من منطقة أسوان الأزهرية فى هذه التصفيات للمنافسة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية التى أقيمت بالقاهرة خلال شهر فبراير الجارى، كلا من : التلميذة أسيل محمد حسن، الصف الخامس الابتدائى، معهد كوم أمبو الابتدائى النموذجى، والطالبة أسيل أحمد عبد الكريم على، الصف الثانى الإعدادى، معهد فتيات إدفو، والطالب يحيى محمود محمد، الصف الثالث الإعدادى، معهد كوم أمبو الإعدادى النموذجى.

من جانبه، قدم الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، خالص التهانى القلبية لجميع الطلاب المشاركين فى التصفيات، متمنياً للطلاب الصاعدين للتصفيات النهائية بتحقيق أفضل المراكز على مستوى الجمهورية.



التلاميذ المكرمون



جانب من التكريم (1)



جانب من التكريم (2)



جانب من التكريم (3)



جانب من التكريم (4)



جانب من التكريم (5)



جانب من التكريم (6)



جانب من التكريم (7)