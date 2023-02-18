"تموين دمياط" تضخ كميات من الأرز بمعارض أهلا رمضان.. الفاخر بـ17 جنيها للكيلو

ضخت مديرية التموين بدمياط كميات من الأرز رفيع الحبة الفاخر بمعارض أهلاً رمضان بجميع مدن المحافظة بالسعر الرسمى 15 جنيها - كما قامت بضخ كمية قدرها 35 طن من الأرز العريض الحبة الفاخر بسعر 17 جنيها للمستهلك بخصم 1 جنيه لكل كيلو.

وأعلنت مديرية تموين دمياط عن توافر الأرز بالعديد من المحلات العامة بنطاق المدينة { شارع فكرى زاهر ( جلال الجميل - أسامة جويدة - عبده الشربينى - هانى شعيشع ) - شارع الشرباصى ( محمد هاجوج - عبد الوهاب أبو العنين - أحمد زهرة ) - منيه دمياط ( أدهم الشرقاوى ) - عزبة اللحم ( سعد فتوح ) - الشبطانى ( أشرف محمد جويدة ) .

شطا " بجوار المحكمة "، الشهابيه ( خالد قطاريه )، السيالة ( على النحيف )، البصارطة ( عليوه السرى ) - العطارين ( محمد ياسين )، الشارع الحربى ( أمانى الموافى )، دمياط الجديدة ( خالد السنباطى - محمد السعيد القواس ) .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور منال عوض محافظ دمياط بإتاحة الارز للمواطنين بسعر مخفض

من ناحية أخرى، قامت مديرية التموين بدمياط برصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وتجميع بطاقات وتهريب شكائر دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء وبيع سلعتى الأرز والسكر بأزيد من السعر الرسمى، وأيضًا عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية، علاوة على تحرير 22 محضر لقيام بعض المحال بالإعلان عن أوكازيون بدون تصريح معتمد من مديرية التموين وعدم الاحتفاظ بالفواتير ما قبل الإعلان عن الأوكازيون.