اليوم السابع
Ads
السبت، 18 فبراير 2023 04:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس حكماء المسلمين يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

السبت، 18 فبراير 2023 03:26 م
مجلس حكماء المسلمين يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، سائلًا المولى -عز وجل- أن يُعِيدَ تلك المناسبة العطرة بالمحبة واليمن والخير والبركات.
 
وبهذه المناسبة؛ التي يظهر فيها التأييد والتثبيت والتكريم لسيد البشر محمد ﷺ؛ برحلة سماوية خرقت العادة ولم تألفها العقول، تسريةً عنه ﷺ ورفعةً لمقامه الشريف، فإن مجلس حكماء المسلمين يدعو المسلمين حول العالم باستخلاص الدروس والعبر من هذه الرحلة المباركة؛ من تحلٍّ بالصبر، وحسن الأمل، واليقين بقدرة الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، كما يلمح فيها المسلمون أواصر القربى بين الأنبياء، وكونها رحلة تربية وتهذيب لأمة الإسلام، لتتبيَّن طريقها.
 
كما دعا مجلس حكماء المسلمين جموع المسلمين حول العالم إلى الاقتداء بهديه ﷺ، والتمسك بسنته، والتحلِّي بالرحمة والمحبة وحب الخير والسلام والإخاء؛ فقد جاء ﷺ رحمةَ للعالمين.
 

الاسراء والمعراج

مجلس حكماء المسلمين

الازهر الشريف

شيخ الازهر



الموضوعات المتعلقة

آلاف الفلسطينيين يحيون ذكرى الإسراء والمعراج في رحاب المسجد الأقصى

السبت، 18 فبراير 2023 03:04 م

ذكرى الإسراء والمعراج.. طفلة بالشرقية تبدع فى مديح النبى.. فيديو

السبت، 18 فبراير 2023 03:00 ص

الأوبرا تحتفل بـ الإسراء والمعراج على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الليلة

السبت، 18 فبراير 2023 02:00 ص

المفتى عن الإسراء والمعراج: رحلة إلهية ومعجزة نبوية لا تقاس بمقاييس البشر

الجمعة، 17 فبراير 2023 09:48 م

أمين الفتوى: معجزة الإسراء والمعراج إذن إلهى بالفرج عن النبى

الجمعة، 17 فبراير 2023 05:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة