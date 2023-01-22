اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مجلس حكماء المسلمين يدين إحراق أحد المتطرفين لنسخة من المصحف الشريف بالسويد

الأحد، 22 يناير 2023 03:24 م
مجلس حكماء المسلمين يدين إحراق أحد المتطرفين لنسخة من المصحف الشريف بالسويد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بشدةٍ، ما أقدم عليه أحد المتطرفين في السويد من حرق لنسخة من القرآن الكريم.
 
 وأكِّد مجلس حكماء المسلمين، أن الإقدام المنبوذ على حرق نسخة من المصحف الشريف، هو استفزازٌ واضحٌ لمشاعر ما يقرب من ملياري مسلم حول العالم، موضحًا أن التاريخ سيسجل هذه الجريمة النكراء في صفحات الكراهية والتطرف.
 
وأعرِب مجلس حكماء المسلمين عن رفضه لهذا السلوك الإجرامي؛ الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية ويبرهن على عنصريةٍ بغيضةٍ تترفَّع عنها كافة الحضارات الإنسانية، مؤكِّدًا أن مثل هذه الانتهاكات تعد وقودًا لخطاب التطرف والإرهاب، وتنال من جهود نشر قيم السلام والتعايش الإنساني، داعيًا إلى ضرورة وقف بثِّ خطاب الكراهية وإثارة الفتن، واحترام معتقدات الآخرين، وعدم الإساءة للمقدسات الدينية.
 
 

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