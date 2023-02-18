خطيب المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد يؤازرها خلال المحاكمة

بورسعيد - محمد عزام

حرص "محمد.ال"، خطيب نورهان المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد بمساعدة الطفل الجار، على التواجد في محكمة بورسعيد، لمؤازرتها خلال جلسة النطق بالحكم فى قضية سيدة بورسعيد داليا الحوشى.

وأضاف خطيب نورهان، أن حضوره اليوم جاء دعماً لخطيبته التى كانت ضحية على حد وصفه، مشيراً إلي أن نورهان كانت أماً ثانية لأشقائها الاثنين وكانت صديقة لأمها المجني عليها، وأنها تؤدى جميع فروض الصلاة فى محبسها.

وأشار محمد القطان، إلى أنه قضى "ليلة الإسراء و المعراج" فى تعبد ودعاء بخشوع لله سبحانه و تعالى كى يخفف الحكم على خطيبته، فهى فى محنة كبيرة.

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، حكمها، اليوم، قضية مقتل "داليا الحوشي" داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، والمتهمة فيها ابنتها بقتلها بمساعدة جارها "الطفل حسين".

وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

الإعدام

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع الطفل إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة غدا السبت للنطق بالحكم.

الحكم على الطفل

وفي نفس السباق، قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية" بمحافظة القاهرة .