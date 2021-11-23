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وزارة العدل تنشئ مكتب ترجمة رسمية بمحكمة بورسعيد الابتدائية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:37 ص
وزارة العدل تنشئ مكتب ترجمة رسمية بمحكمة بورسعيد الابتدائية محكمة- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، قرار وزارة العدل بإنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة بور سعيد الابتدائية، ويكون مقره داخل المحكمة، ويتعين إخطار مكتب الشؤون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية، ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة.

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة بور سعيد الابتدائية. 

 

 

 


الجريدة الرسمية

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