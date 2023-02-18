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بداية من اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 96 رحلة طيران دولية أوروبية خلال أسبوع

السبت، 18 فبراير 2023 11:44 ص
بداية من اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 96 رحلة طيران دولية أوروبية خلال أسبوع مطار مرسي علم الدولي - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسي علم الدولي، بداية من اليوم السبت، وحتي نهاية الأسبوع الجمعة المقبلة، 96 رحلة طيران دولية أوربية، تصل من عدة دول أوروبية مختلفة علي رأسها السياحة البولندية والتشيكية والألمانية ثم الإيطالية.

كشفت جداول وصول الرحلات الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولي، أنه من المقرر وصول الرحلات من 11 دول أوروبية، وتقل تلك الرحلات قرابة 15 ألف راكب، وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي بتسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم إلي الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم.

يذكر أن مدينة مرسى علم تعتبر من أكثر المدن السياحية عالميا، وخاصة لما تحتوية من شواطئ وطبيعة بحرية نادرة، حيث تظهر بها بكثافة الكائنات البحرية النادرة، وكان  رصد في مطلع فبراير الجاري العاملون فى النشاط البحرى بمرسى "نكرى" جنوب مدينة مرسى علم، ظهور القرش الحوتى الشهير، وما يطلق عليه "بهلول" وهو بدون أسنان، والذى أصبح كثير الظهور فى المناطق المختلفة فى البحر الأحمر خاصة الجنوبية، حيث إنه يعتبر ظهوره عامل جذب سياحى كبير.

وتم رصد هذا النوع من الأسماك فى الغردقة عدة مرات خلال الفترات والسنوات الماضية، وتعاملت محميات البحر الأحمر مع ظهور تلك النوع من الأسماك باحترافية شديدة، وقامت بعملية رصد لظهوره وأماكن تواجده، وأصدرت نشرة إرشادية للتعامل معه، بعد دراسة السمكة جيدا والتأكد أنها سمكة مهاجرة ومن نوع القروش، وهى مسالمة وصديقة للإنسان.


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