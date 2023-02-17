مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 5 رحلات طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 5 رحلات طيران دولية اوربية ضمن 92 رحلة طيران دولية استقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة، حيث تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للسياح الوافدين، للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يستقبل المطار على مدار ساعات اليوم الحمعة 5 رحلات طيران بينها 4 رحلات قادمة من المطارات الالمانية المختلفة ورحلة من العاصمة الهولندية امستردام.

وكان مطار مرسى علم الدولى، قد استقبل أمس الخميس، 7 رحلات طيران، ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة حيث وصلت ال 7 رحلات طيران بينها رحلتان من سويسرا ورحلتان من إيطاليا، ورحلة من التشيك وأخرى من هولندا، ورحلة داخلية.

يذكر أن تضم محافظة البحر الأحمر أكثر من 100 موقع غوص اغلبهم بالقرب من الجزر البحرية والتى تزخر بحياة بحرية فريدة وربما شعاب مرجانية نادرة نمت على مدار ملايين السنين، من بين مواقع الغوص الشهيرة فى البحر الأحمر التى كونتها الاحداث وتخطت الربع قرن واكثر العديد منها وهى حطام السفن الغارقة الذى اصبح مواقع غوص يأتى لها خصيصا الكثير من السياح حول العالم.

تنقسم مواقع الغوص فى البحر الاحمر حسب موقعها على ساحل البحر الأحمر والواقعة بالموقع الجغرافى لمحافظة البحر الأحمر حيث بينها فى حدود محمية الجزر الشمالية والاخر فى الجنوب فى حدود محمية وادى الجمال ثم محمية علبه البحرية، فى المناطق الشمالية والتى تعتبر داخل نطاق محمية الجزر الشمالية يوجد اكثر مواقع غوص للسفن الغارقة بها.