القصة الكاملة لإنقاذ رجل وامرأة وطفل ظلوا 13 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام تركية، إن فرق البحث والإنقاذ تمكنت اليوم السبت، من إخراج ثلاثة أشخاص بينهم طفل من حطام مبنى مدمر في قضاء أنطاكيا مركز ولاية هطاي جنوب تركيا، بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال.

وأوضحت وسائل الإعلام التركية، أنه بعد جهد كبير بذلته فرق البحث بينهم فريق إنقاذ قرغيزي أمام أنقاض مبنى أملاً في سماع أصوات لأحياء ما زالوا تحت الركام، تمكنت الفرق من رصد 3 أشخاص أحياء.

وبعد جهود وعمل متواصل، تم إنقاذ رجل وسيدة وطفل من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى .

وتسابق فرق البحث والإنقاذ، الزمن من أجل العثور على ناجين من بين أنقاض آلاف المباني المدمرة التي انهارت بعد الزلزالين العنيفين اللذين ضربا 11 ولاية وكان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير الجاري 45 ألف إنسان، مع العثور على ناجين جدد في عدد من الولايات التركية، في حين وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع أموال لدعم جهود الحكومة التركية لاحتواء تداعيات الكارثة.