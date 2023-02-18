اليوم السابع
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إنقاذ 3 أشخاص بينهم طفل بعد 13 يوما تحت الأنقاض فى ولاية هاطاي بتركيا

السبت، 18 فبراير 2023 11:32 ص
إنقاذ 3 أشخاص بينهم طفل بعد 13 يوما تحت الأنقاض فى ولاية هاطاي بتركيا عملية إنقاذ - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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تمكنت فرق البحث في المناطق المنكوبة التي ضربها زلزال شرق المتوسط المدمر، اليوم السبت، من إنقاذ 3 أشخاص أحياء بعد مرور نحو 296 ساعة أي نحو 13 يوما في ولاية هاطاي جنوب البلاد.

وأعلن معهد أبحاث الزلازل التركي، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر في كهرمان مرعش.

من جانبه، أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي استمرار أعمال الإنقاذ في نحو 200 مبنى، رغم مرور 12 يوما على الكارثة.

من جهتها، قالت مصادر حكومية، إن نحو 350 ألف وحدة سكنية، من أصل 3 ملايين، متضررة جزئيا أو منهارة كليا.


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