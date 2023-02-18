اليوم السابع
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التحقيقات: لص الهواتف فى مصر القديمة ارتكب 5 جرائم سابقة بأسلوب الخطف

السبت، 18 فبراير 2023 04:00 ص
التحقيقات: لص الهواتف فى مصر القديمة ارتكب 5 جرائم سابقة بأسلوب الخطف كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، نفذ 5 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب الخطف "مترجلًا".

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب (وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب الخطف "مترجلًا") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، كما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى شخصين "عميليه سيىء النية".


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