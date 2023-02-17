5 أساسيات لفقدان الوزن بشكل صحي.. تحكم فى كمية التمرين وتجنب المكملات

كتبت إيناس البنا

تجنب الوجبات السريعة والأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية، هي قصة كل شخص يشعر بقلق شديد بشأن رحلة تغيير وزنه، لا شك أن فقدان الوزن أمر صعب، يجب أن تكون في حالة نقص في السعرات الحرارية وأن تزن نفسك بانتظام لتتبع تقدمك.

ومع ذلك ، فإن الكثير من الناس يهتمون فقط بتناول السلطات ويتغاضون عن عوامل أخرى ، مثل الصحة الداخلية لأجسامهم ، والتي تلعب دورًا مهمًا في التحول.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth" لفقدان الوزن بشكل صحي، أولاً ، يجب أن يكون الشخص على دراية بما يريده من هذا التحول، لذلك، إذا كنت عالقًا في نفس الوزن أو كنت غير قادر على إنقاص الوزن، فإليك 5 طرق للنجاح.

1 تعرف على رؤيتك



ليس من الجيد أبدًا أن تفقد الوزن لمجرد أن أصدقاءك يفعلون ذلك، يجب أن يكون الشخص واضحًا بشأن أهدافه وأن يستثمر الوقت فقط إذا كان ذلك مفيدًا بالنسبة له.

لنفترض أنك قررت إنقاص 10 كجم من الوزن ؛ الخطوة التالية هي تحديد موعد نهائي، أخيرًا ، ستحتاج إلى الأدوات المناسبة ، والتي تشمل القراءة عن الجسم والتعرف عليه، تذكر أن التحول لا يحدث بين عشية وضحاها، إنها فترة طويلة الأمد تتطلب الالتزام والصبر.

2 إجراء فحص دم

عندما نكون في طور فقدان الوزن، فإننا كثيرًا ما نستبعد الطعام من نظامنا الغذائي. القضاء ضروري للتحول ، لكنه يمكن أن يسبب أيضًا قصورًا في الجسم. ولنفترض أنك تعاني بالفعل من نقص الكالسيوم في جسمك ، وكجزء من نظامك الغذائي ، تتوقف عن شرب الحليب ، مما قد يؤدي إلى تفاقم نقص الكالسيوم. لذلك ، قبل أن تبدأ في التحول ، قم بإجراء فحص دم حتى تعرف كيف تكون صحة جسمك الداخلية ، ومن ثم يمكنك إضافة الأطعمة أو التخلص منها وفقًا لذلك.

3 تجنب المكملات



تتوسع صناعة المكملات بسرعة، ونعتقد كثيرًا أنه من أجل التحول ، نحتاج إلى مكمل واحد أو أكثر. للبدء ، إذا كان هدف الشخص هو إنقاص الوزن ، فيمكنه القيام بذلك بشكل طبيعي أيضًا، كل ما يحتاجون إليه هو الحفاظ على نقص في السعرات الحرارية، علاوة على ذلك ، لا يوجد مكمل يمكن أن يساعدك في خلق عجز ؛ بدون عجز ، لا يمكنك إنقاص الوزن، بالإضافة إلى ذلك ، تعمل المكملات الغذائية فقط عندما يكون أسلوب حياتك صحيًا، لذا ، أولاً ، قم بترتيب نظامك الغذائي ، ثم تمرن كل يوم ، وبمجرد أن تفقد بضعة كيلوجرامات ، فكر في المكملات.

4 استمر في تغيير روتينك



الالتزام بالروتين أساسي لفقدان الوزن، ولكن يجب أن تكون ذكيًا بشأنه،عندما يتبع الشخص نفس النمط يومًا بعد يوم ، يعتاد جسم الإنسان عليه ويتوقف عن التقدم. لذلك يجب عليك تغيير روتينك كل ستة أسابيع ، أو الأفضل أن تأخذ إجازة لمدة أسبوع فيما بينها لكسر دورة التكيف.

5 التحكم في كمية التمرين



بغض النظر عن كمية البروتين التي تتناولها أو مدى تغذية نظامك الغذائي ، إذا أفرطت في تناول الطعام ، فلن تكون قادرًا على إنقاص وزنك، التحكم في الكمية غير مذكور في أي نظام غذائي لفقدان الوزن ، ولكنه عنصر مهم لخفض السعرات الحرارية، بشكل أساسي ، يجب أن تأكل على أطباق صغيرة لاستهلاك كمية أقل من الطعام، أفضل طريقة هي اتباع جوعك وتناول ما لا يزيد عن 70٪ من شهيتك.