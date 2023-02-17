بحث جديد: تناول وجبات أقل أفضل من الصيام المتقطع لإنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

أكد بحث جديد، أن الحد من تناول السعرات الحرارية بشكل عام قد يعزز فقدان الوزن بشكل أفضل من تناول الطعام المقيد بالوقت، اكتسب الصيام المتقطع شعبية كبيرة كوسيلة لفقدان الوزن، يتضمن نمط الحياة هذا النظام الغذائي عدم تناول الطعام في إطار زمني محدد ، بالتناوب مع وجبات الطعام المجدولة، تشير بعض الأدلة إلى أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى إنقاص الوزن دون آثار ضارة ، فضلاً عن الاستفادة من نتائج استقلاب القلب لدى الأشخاص المصابين بالسمنة، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

وأشارت نتائج دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، إلى أن تناول كميات أقل بشكل عام واستهلاك عدد أقل من الوجبات الكبيرة قد يكون أكثر فاعلية في إنقاص الوزن من الصيام المتقطع، لتحديد ما إذا كانت فترات الصيام بين الوجبات تعزز تغيرات الوزن ، قام العلماء بإجراء الدراسة على 547 مشاركًا بالغًا ،كان متوسط ​​عمر المشاركين 51 عامًا ، وكان متوسط ​​مؤشر كتلة الجسم ضمن نطاق السمنة.

سجل المشاركون أوقات الأكل والنوم والاستيقاظ ، سمح هذا للعلماء بحساب الأوقات من الوجبة الأولى إلى الأخيرة ، من الاستيقاظ إلى الوجبة الأولى ، ومن آخر وجبة إلى النوم، خلال فترة المتابعة البالغة ست سنوات ، لم يكن توقيت الوجبة مرتبطًا بتغييرات الوزن، ومع ذلك ، فإن عدد الوجبات المتوسطة (حوالي 500-1000 سعرة حرارية) والكبيرة (أكثر من 1000 سعرة حرارية) المستهلكة ارتبط بزيادة الوزن.

وأكدت نتائج الدراسة، أن انخفاض الوزن ارتبط بتناول وجبات أصغر أقل من 500 سعرة حرارية، بالإضافة إلى ذلك ، وجد الفريق أيضًا أن المشاركين الذين تناولوا وجبة في وقت مبكر بعد الاستيقاظ وقضوا وقتًا أطول من آخر وجبة إلى وقت النوم بدوا أنهم يكتسبون وزنًا أقل.

بشكل عام ، لم يجد البحث دليلًا على أن تناول الطعام المقيّد بالوقت ، وهي استراتيجية مستخدمة في الصيام المتقطع ، أدت إلى تغيرات في الوزن، بدلاً من ذلك ، يقترح مؤلفو الدراسة أن الحد من تكرار وحجم الوجبات يكون أكثر فاعلية لفقدان الوزن بمرور الوقت.

وفقًا لمؤلفي الدراسة ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات المستقبلية واسعة النطاق مع قياسات دقيقة لتوقيت الوجبة لفهم الارتباطات طويلة الأجل.