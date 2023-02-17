انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت

كتب سيد الخلفاوى

تشهد 5 مناطق بالقاهرة مساء اليوم الجمعة انقطاع مياه الشرب لمدة 9 ساعات، وهى مناطق "حدائق القبة – حمامات القبة – شارع مصر والسودان – منشية الصدر بالكامل – قيادة حرس الحدود"، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن سبب انقطاع المياه نظرا للقيام بأعمال تغيير محبس قطر 400 مم، بشارع عبد المجيد سليم – كوبرى القبة المجاور لسور المتر.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الانقطاع يبدأ اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة صباح غدا عن مناطق (حدائق القبة – حمامات القبة – شارع مصر والسودان – منشية الصدر بالكامل – قيادة حرس الحدود). وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت الشركة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.