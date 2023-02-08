انقطاع مياه الشرب 12 ساعة عن 5 مناطق بقليوب بسبب توسعات الدائرى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع مياه الشرب عن مناطق "عزبة العرب، وعزبة رشوان، وعزبة أيوب، وعزبة المشتل، وعزبة المصطفي"، التابعين لمركز قليوب، لمدة 12 ساعة، اليوم الأربعاء، تبدأ من التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءا.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن أعمال انقطاع المياه تأتى نظرا لأعمال ربط خط 315، بسبب توسعات الطريق الدائرى، وأهابت المواطنين بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، كما أهابت بعدم استخدام المياه فور إعادتها نظرا لوجود نسبة عكارة بها، وأنه سيتم العمل على إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال الربط.

وفى سياق أخر أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ، تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة معالجة صرف صحى قها للمرة الثالثة بدون ملاحظات، والتى تعمل بنظام كروجر بطاقة 10000 م3/يوم.

وأكد مجاهد، أنه قد تمت مراجعة المحطة والتفتيش عليها، ومراقبة العنابر للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءتها، مؤكدًا أن حصول المحطة على شهادة TSM، يأتى ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذا لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2023/2022.

ويذكر أن شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، هى إحدى الشهادات الدولية التى تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة، من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.